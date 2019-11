Lazio, problemi muscolari per Marusic e Radu: salteranno Celtic e Lecce

La Lazio ha immediatamente ripreso i lavori dopo la vittoria con il Milan. L'allenamento del pomeriggio a Formello ha riservato brutte sorprese a Inzaghi. Adam Marusic durante la seduta ha riportato un problema alla coscia che lo costringerà ad alzare bandiera bianca per le sfide dei biancocelesti contro Celtic Glasgow in Europa League (giovedì alle 18.55) e il Lecce in campionato (domenica alle 15). Brutte notizie arrivano anche da Stefan Radu che, negli ultimi minuti della partita di ieri sera, ha accusato un problema muscolare. Il romeno, per il quale si teme una lesione di primo grado, salterà sicuramente le prossime due gare. Con tutta probabilità, entrambi torneranno a disposizione di Simone Inzaghi dopo la sosta, in programma il 17 novembre.

LAZIO, IMMOBILE IN CAMPO A FORMELLO

LAZIO, CONTROLLI IN PAIDEIA PER CAICEDO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE

Pubblicato il 4/11 alle 20:45