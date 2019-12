Lazio, Proto simbolo in patria: è nella top 11 dell'Anderlecht - FOTO

LAZIO, PROTO - Silvio Proto, prima di trasferirsi alla Lazio dall'Olympiakos, ha giocato dieci anni all'Anderlecht tra il 2005 e il 2008 e dal 2009 al 2016, collezionando 372 presenze tra coppe e campionato. Un vero simbolo per i tifosi che, a distanza di tempo, non hanno dimenticato il loro idolo: tramite il profilo Twitter dell'Anderlecht, i sostenitori belgi hanno nominato Proto come portiere del decennio della loro squadra, premiandolo con il 74% delle preferenze. Un vero plebiscito che incorona il portiere della Lazio come preferito assoluto degli ultimi dieci anni. Tra l'altro, nella top 11 compare anche l'ex Lazio Biglia, votato per il centrocampo.

Lazio, qualità Lulic: nell'ultimo decennio è lui l'uomo assist

Serie A, la classifica delle ultime 10 giornate: Lazio in testa senza storie

Torna alla home page

Tielemans and Biglia are our 2 midfielders of the decade!



Nominate here the best wingers of the last decade in the comments!



(The poll for the attacking midfielders will be made in a minute) #RSCA #TeamOfTheDecade pic.twitter.com/9iddlfGIql — Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) December 26, 2019