Lazio, Rambaudi: "Contro il Toro prestazione seria ma senza Castellanos..."

Un pareggio amaro quello della Lazio contro il Torino. La squadra di Baroni ha giocato una buona gara ma nel finale è stata beffata dalla rete di Gineitis che non ha permesso ai biancocelesti di tornare a vincere davanti al pubblico dell'Olimpico. All'indomani del match ecco le parole di Rambaudi ai microfoni di Radiosei: "Partita seria della Lazio. Ieri 16 tiri contro 7 per i biancocelesti, 6 tiri in porta contro 2. Ha giocato con qualità, con l’atteggiamento giusto e non avevi Castellanos, Tavares e Gila. Nell’episodio del gol del pari potevi fare meglio sicuramente; prima Guendouzi e poi Marusic non hanno letto bene la giocata del Torino. I biancocelesti hanno avuto le occasioni per chiudere la partita, ma davanti senza Taty siamo troppo leggeri".

PRESTAZIONE - "Guardo la prestazione e sono fiducioso: dopo la sosta, dopo il ko di Bologna, con tre assenze importanti e contro il Torino che può mettere in difficoltà chiunque sicuramente non era facile. La prestazione è stata buona, seria e sulla base di questo a Bergamo ci si può andare con fiducia".

CASTELLANOS - "Castellanos non è un fenomeno ma è funzionale alla Lazio, serve come il pane a questa squadra. L’unico appunto che faccio è che a gennaio serviva intervenire per gratificare il lavoro della squadra e per aiutarla ma la società invece non è andata sul mercato per prendere un vice Taty. Per quanto riguarda il resto invece io sul carro ci rimango e sono fiducioso, perché la prestazione c’è stata".

DIA - "Quando mancano i giocatori importanti e determinanti vengono fuori dei limiti. Dia con Castellanos e Tavares, per esempio, dà il suo. Parliamo sempre di calciatori che non sono abituati a giocare più impegni a settimana".

TAVARES - "Adesso è fondamentale recuperare per domenica Tavares; impossibile che stia fuori così a lungo per un affaticamento".