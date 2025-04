Lazio, Rambaudi: "Se sta bene gioca Castellanos. Su Provedel e Mandas..."

TUTTOmercatoWEB.com

Castellanos in campo o non in campo? Provedel o Mandas? Sono questi i dubbi di Marco Baroni alla vigilia della partita contro il Bodo/Glimt di giovedì sera, dubbi che l'allenatore della Lazio sarà chiamato a sciogliere nelle prossime ventiquattro ore sperando di far la scelta giusta. Una mano, in tal senso, prova a dargliela Roberto Rambaudi, intervenuto così ai microfoni di Radiosei:

"Taty sfrutta i movimenti dei compagni di reparto e si sacrifica, con Dia interagisce meglio; loro sono i due che interagiscono meglio. Se sta bene può partire titolare e fare un’ora di gioco, perché credo che quella abbia ora nella sua condizione. Potrebbe anche subentrare, ma questo dipende dalla strategia che vorrà adottare l’allenatore. La gestione di Baroni è diventata molto strana, io credo che possa riconfermare Mandas poi magari torna Provedel nel derby; sfrutta il momento di grande autostima e di entusiasmo del greco. Io opterei di nuovo per Mandas, anche per la velocità di gioco sul campo sintetico".