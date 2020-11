Lazio, Reina: “Oggi giornata no, rialziamoci subito!” - FOTO

Sconfitta amara per la Lazio di mister Inzaghi battuta nettamente nel lunch match dell'Olimpico contro L'Udinese che si è imposto per 1-3. Un passo falso che dovrà subito essere messo da parte in vista della partita di mercoledì contro il Dortmund. Queste le parole di Pepe Reina sui social: "Giornata NO. Rialziamoci già per mercoledì! Insieme e ancora più uniti di prima".

