Lazio, Reina recupera al gelo... e con un sottofondo d'eccezione - FOTO

La gara di ieri sera contro il Milan è stata particolarmente dispendiosa per la Lazio, che ha dovuto rendersi protagonista di una prova perfetta per uscire dall'Olimpico con i tre punti. Pepe Reina, sul banco degli imputati al termine della gara di Napoli, è intervenuto provvidenzialmente in alcune pericolose azioni dei rossoneri, tornando a essere il portiere affidabile che ha sempre dimostrato di essere. All'indomani della partita è tempo di recupero: lo spagnolo ha condiviso su Instagram un'immagine che lo ritrae nella criosauna, noto trattamento che si basa su temperature rigidissime. Ma Pepe è più soddisfatto che mai: il sottofondo scelto per accompagnare la "storia" è "I feel good" di James Brown. Dopo il successo di ieri, l'ex Liverpool non potrebbe sentirsi meglio.

