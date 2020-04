Lazio, retroscena Gascoigne: "Gli bussai alla porta e venne ai Rangers"

LAZIO, RETROSCENA GASCOIGNE - Nel '95 il genio calcistico infinito di Paul Gascoigne lascia la Lazio e si trasferisce in Scozia, ai Rangers. Dopo tra anni a Roma tra momenti magici, infortuni terribili e aneddoti rimasti unici, Gazza saluta tutti e cambia campionato. Di quegli anni, di quel trasferimento, c'è un retroscena della trattativa svelato da Walter Smith, all'epoca allenatore dei Rangers, a 'The Scotsman'. "Sono andato dal presidente, David Murray, e gli ho detto: 'guarda, abbiamo l'opportunità di prendere Gascoigne e competere con le rivali inglesi sul mercato'", racconta Smith. "Il presidente allora entrò in contatto con Zoff (all'epoca era il presidente della Lazio, ndr). Ho preso un volo per Roma, qualcuno della Lazio mi diede l'indirizzo di Gascoigne. Abitava in campagna fuori Roma, presi un taxi, andai e gli bussai alla porta di casa. Gli dissi: 'Sono qui per farti firmare per i Rangers'. Accettò" ha svelato. La Lazio incassò 4,3 milioni di sterline (oggi quasi 5 milioni di euro) e Gascoigne venne accolto da migliaia di persone fuori da Ibrox al suo arrivo nel luglio 1995.

