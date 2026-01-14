Lazio, ricordi Obrador? Ora è vicino a raggiungere Baroni al Torino
14.01.2026 17:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Rafa Obrador da Baroni. Ora si può fare: con un anno e mezzo di ritardo si sta per concretizzare il trasferimento. L'ex terzino del Real Madrid nell'estate del 2024 era stato accostato alla Lazio per diverse settimane; poi però non se n'è fatto nulla e lo spagnolo classe 2004 è finito in prestito al Deportivo La Coruña.
Adesso invece gioca al Benfica e può finire in Serie A. È sempre più vicino il suo passaggio al Torino: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'affare si può chiudere sulla base di un prestito con diritto di riscatto. C'è ottimismo per raggiungere l'intesa definitiva, dopo di che potrà finalmente sbarcare in Italia.
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.