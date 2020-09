Lazio, Rolando Bianchi: "Muriqi? Mi fido di Tare, ora attacco al completo"

Da un attaccante ad un altro. L'ex Lazio Rolando Bianchi ha commentato il nuovo acquisto biancoceleste Vedat Muriqi. "Ho grande fiducia in Tare, che secondo me è un ottimo direttore sportivo" - le sue parole riportate dalla rassegna di Radiosei - "Su Muriqi ha anche una facilità di giudizio maggiore, perché si rivede nel giocatore. Se ha speso tanto per lui, evidentemente è convinto delle sue qualità. Credo che con Immobile si possa trovare bene. Muriqi è un giocatore bravo a proteggere palla, vista la sua stazza fisica può portare via un paio di difensori e creare spazio per il compagno di reparto. Inoltre si può sfruttare meglio il lavoro degli esterni sulle fasce. Il reparto offensivo adesso mi sembra completo, Inzaghi ha a disposizione giocatori con caratteristiche diverse."

