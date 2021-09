Lazio - Roma, Anna Falchi esulta all'Olimpico: "Con mia figlia e la vittoria del derby" - FOTO

Sulle tribune dell'Olimpico ad assistere alla vittoria della Lazio nel derby della Capitale c'era anche Anna Falchi. La madrina biancoceleste ha seguito tutta la gara, per poi condividere via social la vittoria per il successo biancoceleste firmato Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson. Su Instagram ha pubblicato uno scatto allo stadio insieme alla figlia. Poi ha aggiunto: "La mia aquilotta Alyssa è tornata allo stadio con me dopo tanto tempo e l'ultima volta eravamo insieme. Eccoci qui nuovamente insieme e con la vittoria del derby Lazio - Roma 3 a 2. Sempre forza Lazio!".

