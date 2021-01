Lazio - Roma, i tifosi giallorossi se la prendono con Ibanez: "Ci hai fatto perdere". E lui...

La Lazio domina e stravince il derby della Capitale contro la Roma. Una vittoria netta e mai in discussione che ha visto i biancocelesti dominare in lungo e in largo il match. Tra i giallorossi, oltre a Fonseca, sul banco degli imputati è finita la difesa giallorossa. In particolare Roger Ibanez è sembrato in assoluta difficoltà davanti a un Lazzari super ispirato. I sostenitori del club di Trigoria si sono sfogati sui social e hanno preso di mira l'ex Atalanta. Tantissimi i commenti sotto i post del giocatore. Si va dal "Vergognati" al "Ci hai fatto perdere il derby" fino al "Torna a Bergamo". Attacchi più o meno pesanti che hanno costretto Ibanez a correre i ripari e a chiudere i commenti sotto ai suoi post. Una notte da incubo che non sembra voler finire mai per il brasiliano.

