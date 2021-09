Lazio - Roma, il figlio di Klose al termine del match: "Daje!" - FOTO

Una gioia incontenibile, e non potrebbe essere altrimenti per i tifosi biancocelesti. La Lazio di Sarri ha battuto la Roma, ha vinto il derby e porta a casa tre punti importantissimi anche per la classifica. Tra i tanti tifosi che stanno festeggiando la vittoria dei biancocelsti c'è anche Noha, uno dei gemelli di Miro Klose, che al termine della gara ha pubblicato una storia su Instagram e la scritta: "Daje!".

Lazio - Roma, Mourinho: "Arbitro non all'altezza della partita, è stato decisivo"

Lazio - Roma, Mourinho nervoso: per due volte se ne va dalla conferenza

TORNA ALLA HOMEPAGE