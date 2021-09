Lazio - Roma, sale la percentuale di passaggi riusciti: ecco i più "precisi"

La Lazio vince contro la Roma nel derby della Capitale. Tre punti importanti per salire in classifica, ma soprattutto una bella dose di autostima ed entusiasmo per proseguire il cammino in campionato. Il paragone con le ultime gare giocate da Immobile e compagni mostra e conferma la crescita della squadra, che sembra esser sulla strada giusta per far propri i dettami del "sarrismo". Un dato, in particolare, la dice lunga sui passi in avanti compiuti, quello sulla percentuale di passaggi riusciti. Lo stesso tecnico l'ha sottolineato nella conferenza stampa che ha seguito il match: "In cosa siamo migliorati? Prima avevamo il 68% di passaggi riusciti, oggi siamo arrivati all'88%". Tutto vero, il cambiamento è netto e fa sorridere allenatore e tifosi. Quattro, in particolare, i calciatori più "precisi". Si tratta di Cataldi (100% su 14 passaggi), Luis Alberto (98% su 47), Immobile (94,4% su 17). In questa speciale graduatoria, non manca Francesco Acerbi: 90,3% su 65 passaggi.

