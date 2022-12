Lazio, Romero: “Ecco la mia Top 11 del Mondiale”. Poi sul futuro… - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club, Luka Romero ha svelato la sua Top 11 del Mondiale. Queste le sue scelte: “Il primo Mondiale che ricordo è quello del 2010 in cui ha vinto la Spagna. Il Mondiale del 2014 è andato male per l’Argentina. Abbiamo fatto un buon Mondiale, ma abbiamo perso la finale. La mia top 11 è Casillas che nel 2010 ha fatto un bel Mondiale e ha fatto la parata a Robben. Terzino destro metto Dani Alves, centrale Puyol e Van Dijk. Terzino sinistro Lahm. A centrocampo metto Mascherano, Iniesta e Modric che nel 2018 ha fatto un buon Mondiale. Poi Messi, Forlan che nel 2010 ha fatto tanti gol al Mondiale e poi Mbappé anche lui sta facendo un bel Mondiale quest’anno. Come allenatore del Bosque, mi piace tanto. Il giocatore a cui non potrei mai rinunciare è Messi, sarà per sempre nella mia squadra. Ci sono tanti giocatori che potrei mettere e che mi piacciono, come Di Maria, Robben o Villa. La partita migliore? È stata nel 2014, la finale tra Argentina e Germania. Ci sono rimasto male”

OBIETTIVO 2026 - "Devo fare tante cose, mancano ancora tre anni. Adesso sono alla Lazio, penso a fare bene qua e dopo si deve vedere. Ritiro? Il ritiro è importante, giochiamo due partite e dobbiamo farle bene per arrivare bene a gennaio quando inizia di nuovo il campionato”

ISPIRAZIONE - “A me chi è piaciuto tanto è Mertens, anche Insigne mi piace molto come gioca. Mi ispiro a lui"

