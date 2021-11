Lazio- Salernitana, Sarri favorito e gara indirizzata nei primi 45': le quote del match

Il tour de force della Lazio prima della sosta nazionali di novembre si chiude con la sfida casalinga contro la Salernitana, reduce dalla sconfitta all'Arechi contro il Napoli capolista. I biancocelesti vengono da un doppio pareggio: quello in campionato contro l'Atalanta, quello europeo col Marsiglia. Sesti in classifica a 18 punti sono ben lontani dai granata che, a quota 7, stazionano in zone "pericolose". L'attuale posizione delle due squadre e i precedenti fanno pendere l'ago della bilancia verso la formazione di Sarri.

IL PRONOSTICO - Addirittura i bookie si attendono una sfida immediatamente indirizzata sui giusti binari dai biancocelesti. Questi ultimi, inoltre, considerano l'Olimpico un vero fortino: considerando i cinque maggiori campionati europei, sono gli unici, insieme all'Inter, a non aver mai perso in casa nel 2021. Il trend che vede i capitolini praticamente imbattibili in match interni contro le neopromosse (l'ultima sconfitta risale al 2011) è ben confermato dalle gare dell'attuale stagione. Sia contro l'Empoli che contro lo Spezia sono arrivate convincenti vittorie. A ben vedere, contro entrambe le formazioni la gara è stata messa in cassaforte dalla Lazio già nella prima frazione di gioco: 3-1 il risultato al termine dei primi 45' sia contro i toscani che contro i liguri. Le quote dell'Over 1.5 primo tempo, e dunque il segno che prende in considerazione l'ipotesi di almeno due gol prima del duplice fischio, sono interessanti: 2.25 per Sisal, 2.20 per Snai e Goldbet.

OCCHIO AI MARCATORI - Ciro Immobile, superato Silvio Piola nella gara contro il Marsiglia, è il giocatore che ha segnato di più, a partire dal 2010, contro squadre neopromosse in Serie A. I bookie non hanno particolari dubbi sulla sua presenza nel tabellino del match alla voce marcatori: la quota è di 1.60. Dall'altra parte, Simy è già andato tre volte in rete contro la Lazio in campionato, inclusa la doppietta nella sfida più recente della scorsa stagione. Contro nessuna squadra ha fatto meglio in A. Non è particolarmente alta neanche la soglia che lo vede autore di almeno un gol (4.50, sempre per Snai). Biancocelesti favoriti e non è detto che siano entrambe le squadre ad andare in rete, è questa la fotografia che i bookmaker fanno della sfida contro la Salernitana. Uniformi le quote del Gol e del No Gol: entrambe oscillano intorno a 1.85.

Di Napoli punta sulla Lazio: "Ancora più forte con il gioco di Sarri". Sulla gara...

Lazio, Lotito incontra Sarri per il rinnovo: operazione da 20 milioni

TORNA ALLA HOMEPAGE