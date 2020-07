Lazio - Sassuolo, i precedenti: neroverdi mai a secco di gol all'Olimpico

Rispondere subito alle due confitte rimediate contro Milan e Lecce. Questo l’obiettivo dei ragazzi di Inzaghi quasi obbligati a tornare al successo contro il Sassuolo per consolidare il secondo posto in classifica e non perdere il passo della Juventus in vista del rush finale. Da quando, nel 2014/15, i neroverdi sono arrivati per la prima volta in Serie A, hanno affrontato la Lazio per 6 volte all’Olimpico.

I PRECEDENTI – Gli scontri tra le due squadre a Roma sono nettamente a favore della Lazio. I biancocelesti hanno raccolto 4 vittorie contro una sola del Sassuolo. Una volta la gara è terminata in pareggio, il 7 aprile 2019, con il risultato di 2-2 grazie alle reti di Immobile e Lulic per i padroni di casa e di Rogerio e Berardi per gli emiliani. La prima partita ufficiale nella massima serie tra le due squadre risale al 23 febbraio 2014 quando la Lazio spazzò via il Sassuolo con un rocambolesco 3-2. Con lo stesso risultato, i biancocelesti vinsero l’anno seguente grazie alle reti di Mauri, Djordjevic e Candreva. La vittoria più larga rimane quella dell’ottobre 2017 quando gli uomini di Inzaghi si imposero per 6-1, annullando del tutto il vantaggio iniziale di Berardi. Nelle partite disputate all'Olimpico, il Sassuolo ha sempre trovato la via del gol riuscendo a trovare però solo una vittoria su 6, 2-0 nel febbraio 2016.

