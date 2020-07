Lazio, sei punti con Brescia e Napoli per arrivare almeno terza

Battere Brescia e Napoli per salire almeno di un gradino. La Lazio rincorre Inter e Atalanta, e il calendario può darle una mano: le due squadre lombarde infatti, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si affronteranno infatti nell'ultima giornata, togliendosi punti a vicenda. Arrivare almeno terzi, garantirebbe ai biancocelesti di non dover ufficializzare il ritorno in Champions aspettando l'uscita dalle coppe di una fra Napoli e Roma, e di ricavare più soldi. Tra secondo e quarto posto infatti, ballano 5/7 milioni di euro di premi, motivo che spinge i biancocelesti a non accontentarsi del quarto piazzamento.

CONTI – La squadra di Inzaghi è quarta a pari punti, (75), con l'Atalanta, terza però per gli scontri diretti a favore. L'Inter è invece seconda a 76 punti. La Lazio scenderà in campo mercoledì alle 19:30 contro il Brescia, conoscendo già i risultati delle altre due squadre, che oggi affronteranno rispettivamente Parma e Napoli. Vincendo con le Rondinelle e con il Napoli nell'ultima giornata, le Aquile scavalcherebbero una fra Atalanta e Inter, le quali si sfideranno a Bergamo il 2 agosto: se gli uomini di Conte facessero 6 punti, ai biancocelesti ne basterebbero 4 in due partite per superare i bergamaschi. Al contrario, se fosse Gasperini a fare bottino pieno rischierebbe Conte. Se poi al Gewiss Stadium uscisse un pareggio, e i capitolini facessero 6 punti nelle ultime due, chiuderebbero addirittura secondi dietro la Juve.

