Lazio, si festeggiano i compleanni di Bollini e Di Gennaro: gli auguri del club

Sull'Agenzia Biancoceleste, la Lazio ha voluto fare gli auguri a due ex. Si tratta di Alberto Bollini, allenatore della Primavera dal 1999 al 2003 e poi dal 2010 al 2014, e di Davide Di Gennaro, nella Capitale nella stagione 2017/18. Il primo ha alzato al cielo per ben due volte il tricolore, mentre il secondo, alla sua prima convocazione, si è goduto il trionfo in Supercoppa Italiana contro la Juventus. Il tecnico compie oggi 54 anni, per l'ex centrocampista 32 candeline. Auguri di buon compleanno ad entrambi.

