Lazio, si va avanti con Proto. Per il futuro c'è Micai

Proto è arrivato alla Lazio per fare da secondo a Strakosha, ha portato a Roma esperienza e saggezza. Per un altro anno e mezzo almeno, data della scadenza del contratto, se il portiere albanese dovesse saltare qualche partita sarà il belga a proteggere i pali. La prossima sarà probabilmente la stagione del ritorno in Champions League, competizione che l'estremo difensore ha già giocato con Anderlecht e Olympiakos. Ma guardando avanti, quale potrebbe essere il futuro della porta biancoceleste? Dalla Salernitana, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, risuona il nome di Alessandro Micai, classe 1993 in prestito ai granata per il secondo anno consecutivo. Quando ci sarà bisogno di un nuovo portiere da aggiungere alla prima squadra, sarà probabilmente lui il candidato numero uno. Micai è cresciuto nelle giovanili di Varese e Palermo. Poi, dopo la parentesi proficua con il Sudtirol, è approdato a Bari. L'esperienza pugliese si è interrotta nel 2018 a causa di motivazioni economiche, così è arrivato alla Salernitana. Il presidente Lotito nutre per lui particolare fiducia, nota è rimasta la litigata tra i due avvenuta il 9 luglio scorso nei play out tra Venezia e Salernitana. Micai voleva uscire all'intervallo in quanto non si sentiva bene, all'interno degli spogliatoi Lotito riuscì a "spronarlo" per farlo tornare in campo. Addirittura, in quella gara che terminò ai rigori, il portiere ne parò due. Stima guadagnata.

PROTO - Tutti questi discorsi, però, sono da rimandare all'addio di Proto. Il belga ha un posto di rilievo nello spogliatoio biancoceleste, porta equilibrio e saggezza alla squadra di Inzaghi. Nel 2018 ha firmato un contratto triennale, che potrebbe essere l'ultimo della carriera. In questo scorcio di carriera alla Lazio non ha trovato molto spazio. Nella stagione in corso si è visto in campo 3 volte, due in Europa League, una in Coppa Italia. Due anni ani fa, invece, per 6 volte ha protetto la porta biancoceleste, quattro in Europa League e due in Serie A. Per altri 18 anni sarà lui il sostituto di Strakosha, è chiaro dalle dichiarazioni rilasciate a gennaio: "Presto avrò 37 anni, mi sento benissimo fisicamente. Farò un bilancio alla fine della prossima stagione, potrei continuare oppure smettere. Ho vinto tanto in carriera, non ho nessun rimpianto".

Pubblicato il giorno 11-03 alle ore 08.15