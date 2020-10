Lazio, Siviglia: "13 anni fa la sfida col Real Madrid. Ora una nuova avventura in Champions" - FT

Questo pomeriggio la Lazio ha scoperto i nomi delle sue prossime tre avversarie in Champions League. La squadra di Inzaghi, nella fase a gironi della competizione, affronterà Zenit San Pietroburgo, Borussia Dortmund e Bruges. Nel giorno in cui per il popolo biancoceleste si è profilato il proprio cammino europeo, Sebastiano Siviglia, tra i protagonisti dell'ultima Lazio "di Champions", ha pubblicato un messaggio su Instagram: "13 anni dopo la sfida del Bernabeu contro il Real Madrid, la Lazio si prepara a vivere una nuova avventura nella fase a gironi di UCL. In bocca al lupo, ragazzi".

