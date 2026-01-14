Lazio, Sky o Dazn? La programmazione tv della 23ª e 24ª giornata
14.01.2026 13:15 di Christian Gugliotta
La Lega Serie A ha appena annunciato date e orari delle gare valide per la 23ª e 24ª giornata di campionato, con annessa la programmazione tv. Di seguito tutti i dettagli su dove vedere le partite della Lazio contro Genoa e Juventus:
23ª giornata
Lazio - Genoa, venerdì 30 gennaio 2026 ore 20:45 - SKY/DAZN
24ª giornata
Juventus - Lazio, domenica 8 febbraio 2026 ore 20:45 - DAZN
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.