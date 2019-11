Lazio: sorrisi in Vaticano tra il premier Conte, Immobile e Acerbi

Ieri nell'aula Paolo VI in Vaticano è andato in scena l'evento 'Una serata per il Bambino Gesù'. Ha risposto presente il presidente della Lazio Lotito, i due biancocelesti Immobile e Acerbi, Florenzi, Mancini e tanti volti noti dello spettacolo. Come pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, anche il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha partecipato alla serata e in chiusura ha ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita, giocatori compresi. In uno scatto si vede il premier che scherza con Immobile, Acerbi e Florenzi: risate sul volto di tutti, in un clima di grande solidarietà.

CALCIOMERCATO LAZIO, KUMBULLA PER LUGLIO

CALCIOMERCATO LAZIO, CONCORRENZA PER PAVLOVIC

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE