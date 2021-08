Lazio - Spezia, Canigiani: “3500 i biglietti venduti. Ecco ulteriori dettagli”

La Lazio si sta preparando al debutto in casa, sabato alle 18:30 scenderà in campo contro lo Spezia di Thiago Motta. Ieri è stata aperta la vendita dei tagliandi nella sua prima fase, quella della prelazione, per poter assistere al match dal vivo. La società ha dato comunicazione attraverso i canali ufficiali sulle modalità di acquisto dei tagliandi. Oggi è intervenuto a Lazio Style Radio Marco Canigiani, responsabile marketing del club biancoceleste, per chiarire alcuni punti in merito.

VENDITA BIGLIETTI – “Ieri sono stati venduti circa 3.500 biglietti, un dato interessante. So che nelle prime ore c’è stato qualche intoppo che però è stato risolto e in questo momento la vendita sta andando avanti tranquillamente. L’acquisto dei tagliandi è solo online. Il consiglio è di tenere il biglietto sia sul telefonino sia cartaceo in modo da essere sicuro essendo nelle prime fasi è un modo per avere più garanzie. Speriamo di attivare magari più avanti altre modalità di vendita dei tagliandi, però per questa prima fase sarà solamente online. La vendita si sta svolgendo in due fasi: la prima con la prelazione e la seconda è la vendita libera. Per la prelazione nel comunicato sono specificate le modalità con cui può essere esercitata, la prima è la più semplice per chi è in possesso del voucher quindi del credito che potrà scontare il prezzo del biglietto inserendo il codice all’interno dell’apposito campo sia per avere la prelazione sia per avere la detrazione del costo. Nel caso in cui non si è in possesso del voucher o è stato utilizzato per il merchandising si potrà ottenere la prelazione inserendo il numero della tessera del tifoso, se la si possiede, o con il numero tipografico dell’abbonamento. Nel caso in cui non si ha la tessera o il numero sull’abbonamento non è leggibile si può mandare una mail a infobiglietteria@sslazio.it con tutti i propri dati e richiedere il numero tipografico che viene spedito.”

TAGLIANDO – “Il biglietto arriva per e-mail e in questo caso consiglio di averlo sia sul telefono sia cartaceo. C’è un call center attivo al quale i tifosi possono rivolgersi per eventuali problemi di ordine tecnico, ci può stare che il biglietto non arrivi in tempo reale”

ACCESSO ALLO STADIO – “C’è l’apertura delle due curve per un discorso di capienza. È aperta anche la curva Maestrelli per poter permettere a tutti di assistere alla gara. Le modalità e i luoghi di accesso sono specificati nel comunicato che consiglio a tutti di leggere. Bisogna avere il green pass per poter accedere allo stadio o un tampone con esito negativo effettuato nelle 48h precedenti alla gara o chi è guarito da Covid nei sei mesi precedenti.”

MAGLIE – “Le maglie vanno tutte bene. Verso settembre/ottobre potremmo tracciare una linea per sapere qualche dato in più”

