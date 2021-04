Lazio - Spezia, non solo la giocata su Ferrer e Leo Sena: la gara di Pereira in numeri

Con l'assenza di Luis Alberto, Simone Inzaghi ha deciso di dare spazio ad Andreas Pereira dal 1'. I tifosi hanno strabuzzato gli occhi nel momento in cui il brasiliano si è reso protagonista di una giocata di gran pregio su Ferrer e Leo Sena ma, dando un'occhiata ai numeri, la sua prova è stato nel complesso molto buona. Nei 53 minuti trascorsi in campo, il calciatore di proprietà dello United ha collezionato una giocata chiave, e l'80% di precisione nei passaggi. E Andreas non se l'è cavata male neanche con cross, dribbling e palle lunghe, sbagliando praticamente nulla. Il 'Mago' è tornato per fortuna già a disposizione del tecnico ma, in sua assenza, chi è stato chiamato a sostituirlo ha dato risposte importanti. A confermare il buon rendimento in Lazio - Spezia, l'analisi di Farris al termine del match: "S'è mosso bene per come l'avevamo preparato, volevamo movimenti simili a quelli di Luis Alberto. Non ha la stessa continuità, e poi è stato frenato anche dall'ammonizione, ma siamo soddisfatti".

Lazio, gli auguri di buona Pasqua delle famiglie Matri, Cataldi e Hoedt - FOTO

Cadice - Valencia, partita sospesa: gli ospiti lasciano il campo, poi arriva il comunicato... - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE