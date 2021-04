Cadice - Valencia, partita sospesa: gli ospiti lasciano il campo, poi arriva il comunicato... - FOTO

AGGIORNAMENTO ORE 19.25 - In questi secondi è arrivato il comunicato del Valencia, pubblicato sul profilo Twitter del club: "La squadra si è riunita e ha deciso di tornare per continuare a lottare. Ma è ferma la condanna al razzismo di tutto il Valencia in tutte le sue forme. Il nostro appoggio totale a Diakhaby. No al razzismo. Il giocatore, che ha ricevuto un insulto razzista, ha chiesto ai suoi compagni di tornare in campo a lottare. Tutti con te, Mouctar".

El equipo se ha reunido y decide volver para luchar por el escudo pero firme en la condena al racismo de todo el @valenciacf en todas sus formas.



𝗡𝗢 𝗔𝗟 𝗥𝗔𝗖𝗜𝗦𝗠𝗢#JuntsAnemAMUNT#AllToPlayFor — Valencia CF 🦇 (@valenciacf) April 4, 2021

Cadice - Valencia è stata sospesa sull'1-1. Alla base dell'interruzione ci sarebbe un episodio di razzismo. Juan Cala, giocatore della squadra di casa, avrebbe rivolto un insulto di stampo razzista a Diakhaby. In senso di protesta, i giocatori del Valencia hanno deciso di abbandonare il campo. Pochi secondi più tardi, anche l'altro gruppo ha lasciato il terreno di gioco. La partita, al momento, è sospesa: si attende l'eventuale decisione dell'arbitro per poter riprendere a giocare.

