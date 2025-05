Lazio, Stendardo: "Complimenti ai tifosi, loro sì sono da scudetto"

TUTTOmercatoWEB.com

Un finale di stagione amaro per la Lazio. Il calo nel girone di ritorno è stato netto ma nessuno si aspettava il crollo finale e, soprattutto, il ko contro il Lecce che ha estromesso la squadra di Baroni anche dalle coppe europee. Un finale che, come detto dal tecnico, rovina quanto fatto in tutto il campionato e su cui si dovrà riflettere.

Sul tema ha detto la sua anche Guglielmo Stendardo che si è così espresso ai microfoni di Radiosei: "Vanno fatti i complimenti ai laziali. Vedere uno stadio così pieno è stato emozionante, un pubblico così vince lo Scudetto. In campo, nessuno si aspettava quanto poi è accaduto. Soprattutto dopo l’espulsione, ci aspettavamo una reazione d’orgoglio, anche per il pareggio fra Venezia e Juventus. Condivido le parole di Baroni e Zaccagni, la loro sofferenza. Quello di oggi è un lunedì triste, nessuno se lo aspettava, neanche la società. Le scuse sono un gesto positivo, tutti si sono assunti le loro responsabilità. Questo pubblico ha ambizioni diverse rispetto a quelle attuali. La stagione era iniziata bene, nonostante un mercato che lasciava scetticismo. Forse la prima parte di stagione ha un po’ illuso, poi nella seconda parte sono emerse le lacune, anche di personalità della squadra".

"Soprattutto in casa, non puoi fare una vittoria in un girone e ambire alla Champions. Ci ritroviamo a parlare di una squadra fuori dalle coppe, ma che già da oggi deve lavorare per tornare dove merita davvero. I numeri giustificano lo scetticismo iniziale. L’operato di Fabiani? I voti scendono per tutti, ma ora dalle scuse bisogna ripartire. Serve un mercato con giocatori forti e di personalità in ogni reparto, un mercato che possa riportare la Lazio dove merita".

