Lazio, sui social la cronaca del gol di Marusic: "Destra, sinistra. Kaboom!" - VIDEO

In un week-end insolito vista l'assenza delle gare di Serie A, è il momento di ricordare gli ultimi gol, le ultime giocate prima dello stop del campionato per le Nazionali. È il caso della Lazio, che ha condiviso con i followers del proprio profilo Instagram il video della rete di Marusic contro l'Udinese. Nella didascalia, una breve cronaca dell'azione: "Palla avanti, palla indietro. Gira a destra, gira a sinistra. Kaboom!". Infine, l'urlo di esultanza del montenegrino e dell'intera squadra. Lazio in vantaggio e con tre punti in più.

