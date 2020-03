Lazio, Tacchinardi: "Inzaghi è un leone in panchina. Ha gli occhi della tigre"

La Lazio si prende il primato, in attesa del recupero tra Juventus e Inter. A Pressing l'ex centrocampista bianconero Alessio Tacchinardi ha lodato il lavoro di Simone Inzaghi: "La bravura di Inzaghi sta nell'essere riuscito a tirare fuori il massimo a questa squadra, mettere queste due mezzali, due giocatori offensivi, a fare le due fasi. Simone non era un leone in campo, era molto tecnico ma non carismatico come lo è oggi in panchina. Adesso è impressionante la cattiveria che mette, vedo lui e non Sarri con gli occhi di tigre. Io ho perso un campionato contro la Lazio in cui eravamo davanti 9 punti a 7 giornate dalla fine e vedo questa squadra chen ogni domenica che passa prende sempre più convinzione. Il primo tempo contro il Bologna mi ha impressionato".

SERIE A, IPOTESI SLITTAMENTO DI UNA SETTIMANA

ATALANTA - LAZIO, LA FRECCIATA DI GASPERINI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE