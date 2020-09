Lazio, tanti auguri a Cristian Ledesma: 318 presenze in 9 anni di carriera biancoceleste

Cristian Daniel Ledesma compie oggi 38 anni. L'ex centrocampista della Lazio, oggi allenatore della Luiss in Eccellenza, ha passato 9 anni della sua carriera in biancoceleste, diventando un vero e proprio leader. L'argentino ha saputo farsi apprezzare per la dedizione e l'impegno che ha sempre messo in campo. 318 le presenze con l'aquila sul petto, condite anche da 14 gol. Indimenticabile quello segnato nel derby del 10 dicembre 2006, la sua prima stracittadina, conclusasi poi con un netto 3-0 per i capitolini. Con i biancocelesti ha conquistato 2 Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

Calciomercato Lazio, idea Draxler per la trequarti: le ultime

Lazio - Fares, ufficialità rinviata: Spal nervosa e Cagliari a rischio

TORNA ALLA HOME PAGE