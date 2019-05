Lazio, top ten clean sheets in Serie A: presente Strakosha - FOTO

Thomas Strakosha è giovane e promettente, nonostante abbia già maturato grande esperienza con la Lazio.Transfermarkt.it ha stilato una classifica in merito ai portieri della Serie A ed ha calcolato quante volte le loro rispettive porte sono rimaste inviolate. Al primo posto c’è Samir Handanovic che in 38 gare ha mantenuto le reti bianche per ben 17 volte, lo segue Sirigu del Torino con 15, completa il podio Donnarumma con 13. Strakosha si piazza al settimo posto avendo ottenuto ben 10 clean sheets in stagione.

