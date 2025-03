Lazio - Torino, Caso: "Fare un pronostico è difficile. Baroni deve..."

Domenico Caso, con un passato sia nella Lazio sia nel Torino, è stato intervistato da Torinogranata.it per parlare della sfida di domani, che metterà di fronte i granata alla Lazio di Marco Baroni. Ecco le sue parole:

"La Lazio fino ad oggi, tolti queste due intoppi, aveva fatto sicuramente un grandissimo campionato e aveva anche sciorinato un buon calcio, vederla giocare era un piacere. Chiaramente la partita col Torino non sarà semplice perché ho visto che potrebbe mancare qualche giocatore come Castellanos e Tavares è appena rientrato in gruppo. La Lazio si trova nella situazione in cui la squadra deve dare una risposta importante dopo il 5 a 0 e ha di fronte un Toro tosto che ha carattere e determinazione"

BARONI - "Deve ritrovare la Lazio dei tempi migliori. La Lazio finora ha fatto un campionato importante, a parte le partite con Bologna e Inter, e, credo, nessuno avrebbe scommesso un centesimo sul fatto che avrebbe potuto competere per il 4° posto. La Lazio dovrà giocare un buon calcio perché affronterà un avversario che non le concederà molto e che non sarà la vittima designata. Il Torino in questo momento, anche se c’è stata la sosta, gode di morale, fiducia e autostima. Tutti valori che dovrebbe ritrovare la Lazio, ma bisognerà anche vedere se recupererà e come qualcuno degli infortunati. Se la Lazio non sarà quella dei giorni migliori col Torino se la vedrà sicuramente male”

PRONOSTICO - "Fare un pronostico è difficile perché se la Lazio offre una prestazione come quella di Bologna diventa difficile pensare che possa far risultato con un Toro come quello che si è visto a Bologna. Ma non penso che vedremo una Lazio come quella che ha perso per 5 a 0. C'è stata la sosta e ha potuto riposare, anche se alcuni giocatori sono andati via con le Nazionali. Sarà sicuramente una bella partita, però, lo ripeto, Baroni dovrà ritrovare la Lazio dei tempi migliori perché se no con il Toro rischia grosso".