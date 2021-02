Lazio - Torino, dove vedere la partita in tv e in streaming

La sconfitta a Bologna è dura da digerire, soprattutto per la modalità con cui è arrivata, ma la Lazio ora non può permettersi di scoraggiarsi e bruciare quanto di buono costruito in questi mesi. Il quarto posto va conquistato e subito ci sarà la possibilità di risollevarsi affrontando il Torino nel turno infrasettimanale di Serie A. Il match è ancora in bilico, viste le tante positività nei granata, ma difficilmente verrà rinviato. La gara è in programma martedì sera alle 18:30 e sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Serie A (canale 202) e in streaming attraverso le app SkyGo e NowTv (entrambe fruibili da smart tv, tablet, smartphone o altri dispositivi compatibili).

Lazio, tanti auguri a Dino Zoff: l'ex tecnico biancoceleste spegne 79 candeline

Serie A, il programma della domenica: in campo Atalanta, Inter e Napoli, stasera il big match

TORNA ALLA HOMEPAGE