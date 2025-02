Lazio, tra giocatori in scadenza e big sacrificabili: via alle valutazioni per l'estate

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La Champions dirà che tipo di mercato farà la Lazio in estate. E questo è assodato. Ma nel frattempo sono partite le valutazioni sull'attuale rosa a disposizione di mister Baroni. Anche l'età, gli stipendi e le percentuali sulla rivendita faranno parte del calcolo. A partire da dietro, la scorsa estate la Lazio non ha ricevuto richieste per il 30enne Provedel, ma ha respinto quelle per Mandas da City e Wolverhampton. Andrà fatta una scelta a fine anno. Il portiere titolare e il coetaneo Romagnoli hanno alcuni degli ingaggi più alti, per questo Lotito ascolterà chi busserà a Formello. Bisognerà poi fare i conti con l'ambizione di Gila di raggiungere Guardiola, Inzaghi ma soprattutto Ancelotti, col Real che detiene il 50% del cartellino. L'Arsenal vanta ancora il 40% di Tavares, richiesto in inverno da Chelsea, Juventus e dalle due big di Milano. "Non lo vendo neanche per 70 milioni", il messaggio di Lotito. In realtà, secondo Il Messaggero, a 35-40 milioni verrebbe ceduto, come il difensore spagnolo e come sarebbe accaduto già in inverno per Rovella se si fosse concretizzata ufficialmente l'offerta del Liverpool.

Fabiani chiede 15 milioni per Isaksen, ha detto no ai 12 per Tchaouna e 20 per Castellanos. No anche ai 20 del Napoli per Zaccagni. Nonostante le parole di facciata e alcune voci relative a un possibile rinnovo, rimangono perlomeno in bilico gli ultratrentenni in scadenza a giugno, soprattutto Vecino e Pedro, ma si faranno valutazioni anche su Lazzari e Patric nonostante abbiano un contratto più lungo. Diverso il discorso per Marusic, se verrà rispettata la stretta di mano già data sul rinnovo.

