Lazio, Trevisani esalta Taylor: "È più forte di Guendouzi!". E Ratkov...
13.01.2026 17:15 di Simone Locusta
Il noto giornalista Riccardo Trevisani, intervenuto in diretta su Cronache di Spogliatoio, ha esaltato i due nuovi acquisti del mercato della Lazio: Kenneth Taylor e Petar Ratkov.
Il primo, secondo Trevisani, rappresenta un salto in avanti per il centrocampo di Maurizio Sarri; ma lo stesso vale anche per il reparto offensivo, con Ratkov che garantisce un "senso del gol" diverso dal Taty Castellanos. Ecco di seguito le sue parole:
"Taylor è quattro volte più forte di Guendouzi, lui era solo un giocatore normale. Ratkov ha un senso del gol che Castellanos neanche tra tre vite".
