Lazio, tutta la determinazione del Tucu in vista della Champions: "Focus" - FOTO

Poco meno di ventiquattro ore e Lazio e Bruges scenderanno in campo per il match decisivo che decreterà quale tra le due squadre accederà agli ottavi di finale di Champions League. I biancocelesti hanno due risultati su tre ma servirà la gara perfetta per chiudere al meglio questa prima parte del percorso. Tra i protagonisti in campo domani anche il Tucu Correa che su Instagram ha postato tutta la sua determinazione: "Focus sulla Champions League".

