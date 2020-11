Lazio - Udinese, Cravero: "Biancocelesti in crescita, manca l'ultimo salto di qualità "

Roberto Cravero, ex giocatore e oggi commentatore DAZN, ha presentato così la sfida tra Lazio e Udinese: "La squadra è cresciuta, è consapevole, e ha padronanza del campo ma oggi deve fare il salto di qualità e cioè mettere pressione a quelle avanti e raggiungere la Juventus. È poco considerata ma è sempre lì in alto la Lazio. L’udinese concede poco, ha grande fisico ma con un attacco senza punti di riferimento come Immobile e Correa possono andare in difficoltà. Sarà gara difensiva per controllare le giocate e ripartire ".

