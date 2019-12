Lazio - Udinese, Gotti: "Loro troppo forti, mettono in difficoltà chiunque"

Al termine della sfida fra Lazio e Udinese, il tecnico dei friulani Gotti è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la gara dei suoi: "Stavo rivedendo il primo gol e siamo stati troppo morbidi. Abbiamo permesso alla Lazio di farci male troppo presto. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte che sta mettendo in difficoltà tutti e che sta trovando questi risultati con continuità e non solo contro di noi. Loro si sono sempre trovati nella condizione migliore di gestire la partita, il mio rammarico è questo".

Gotti ha parlato anche ai canali ufficiali del club: "La cosa più pesante è stata prendere il primo gol in questo modo, troppo morbido. Abbiamo subito la rete presto e abbiamo dato fiducia e serenità alla Lazio. Sull’1-0 abbiamo avuto un paio di occasioni per togliere sicurezza alla Lazio, non ci siam riusciti, poi è arrivato il rigore del 2-0. La Lazio è forte, ha potuto gestire la partita. Ora dobbiamo cercare di capire le cose buone su cui costruire il resto della stagione. Dobbiamo anche riuscire a coinvolgere dei giocatori che fino a questo momento sono rimasti un po’ ai margini".

Il tecnico bianconero ha parlato infine in conferenza stampa: "Sui numeri non devo fare io le valutazioni. Io devo occuparmi della partita di oggi. Abbiamo incontrato una squadra molto forte, che si sta imponendo contro tutti. Dobbiamo dividere i limiti attuali con i meriti del nostro avversario. La squadra ha avuto poco carattere? Faccio un ragionamento al contrario. Dopo il 3-0 del primo tempo nessuno ha abbassato la testa, cercando di giocare fino alla fine. L'atteggiamento di squadra lo segnalo, detto questo al 10' concediamo il gol dell'1-0 perché siamo troppo molli nella nostra area. Poi non siamo riusciti a creare alla Lazio dei pericoli e gli abbiamo permesso di esprimere al meglio tutta la forza e la fiducia che ha. Si deve cambiare qualcosa tatticamente? Ci si può ragionare se si può cambiare. Oggi però era meglio dare più semplicità, cercando di curare i dettagli delle cose che si conoscono meglio invece di aggiungerne di nuove".

