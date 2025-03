Lazio - Udinese, i tifosi rispondono presente: il dato aggiornato sui biglietti

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Biglietti polverizzati in Serie A e in Europa League. Per la sfida di andata di Europa League, i tifosi biancocelesti hanno risposto presente registrando un sold out europeo per la trasferta contro il Viktoria Plzen in programma giovedì 6 marzo. Stessa cosa per la trasferta contro il Bologna, anche lì si è registrato il tutto esaurito.

L'ondata biancoceleste però travolge anche la sfida di campionato del 10 marzo contro l'Udinese. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione infatti, i tifosi che hanno acquistato i biglietti per l'Olimpico sono attualmente 4.000. Procede spedita la vendita, il numero è destinato a crescere e Baroni vuole assicurarsi che la sua gente possa guidare la Lazio alla vittoria. I 4000 si aggiungono ai 29036 abbonati facendo salire il totale a oltre 33mila già sicuri quando manca quasi una settimana al match. C'è tempo per la sfida sperando che l'entusiasmo continui ad aumentare dopo il successo di San Siro.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.