Lazio, sold out europeo a Plzen: la Doosan Arena si colora

Al via gli ottavi di finale di Europa League. Sold out europeo, ben 600 tifosi della Lazio hanno acquistato i biglietti per seguire in trasferta la squadra di Baroni a Plzen in programma giovedì alle 21, alla Doosan Arena. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il complesso ospita 12.000 tifosi, di cui solo il 5% è destinato ai tifosi ospiti, senza eccezioni.

La corsa al biglietto è terminata venerdì quando la stessa società biancoceleste aveva annunciato il tutto esaurito dopo la vendita aperta in tre fasi. Infatti, in tutti e tre i casi i biglietti sono esauriti in pochissimi minuti, segno di quanto i tifosi stiano vicino alla squadra per portarla ancora una volta al successo.

