Lazio, un sogno in dieci puntate: le vittorie della banda Inzaghi - FOTO

La Lazio chiude il girone d’andata con una vittoria, quella contro il Napoli, che si somma alle nove consecutive ottenute in precedenza. La ‘banda Inzaghi’, dunque, centra il decimo successo di fila in campionato, si conferma in terza posizione in classifica nonostante la gara da recuperare, e guarda con ambizione alla seconda parte del massimo campionato italiano. Il cammino trionfale di Immobile e compagni inizia con la trasferta del Franchi contro la Fiorentina: Correa porta in vantaggio i biancocelesti, Chiesa recupera e Immobile dà alla squadra la possibilità di collezionare tre dei totali trenta punti ottenuti nell’ultimo periodo.

Cammino trionfale - Contro il Torino tra le mura amiche dell’Olimpico la Lazio non sbaglia, e rifila un convincente poker che non lascia scampo ai granata. La rete di Acerbi apre le marcature, poi con il solito ‘Ciruzzo’ le aquile dilagano, fino all’autogol di Belotti, con cui i capitolini mettono il risultato in cassaforte. La scia positiva dei biancocelesti non s’arresta neanche di fronte ai ‘Diavoli’: il Milan viene ‘punito’ da un Ciro Immobile a ritmo folle e da Correa, finalmente cinico e decisivo anche dal punto di vista realizzativo. La musica non cambia neanche contro il Lecce, e come nel precedente incontro giocato nella Capitale, arrivano quattro gol, per due volte dai piedi di Correa, ed i restanti da Milinkovic e l’immancabile bomber di Torre Annunziata. Con Immobile e la ‘new-entry’ Caicedo, i biancocelesti si fanno beffe anche del Sassuolo al Mapei Stadium.

Anche le big s'inchinano - Il tris rifilato all’Udinese all’Olimpico precede solamente il sorprendente successo contro la Juventus, nuovamente nella Capitale. Il gruppo guidato da capitan Senad Lulic sfata il tabù che pesava come una spada di Damocle sulle teste dei biancocelesti e, finalmente, arriva la vittoria. Protagonisti dello straordinario successo, Luiz Felipe, il ‘Sergente’ e Felipe Caicedo. Quella contro il Cagliari alla Sardegna Arena è la gara da Lazio per antonomasia: quando la squadra di Maran è ad un passo dalla vittoria ed il quarto uomo comunica che saranno sette i minuti di recupero, arriva il gol di Luis Alberto che precede quello dell’ex Espanyol per l’1-2 finale: i tre punti vanno direttamente alla formazione ospite. L’ultima vittoria, la decima, quella contro il Napoli, vede ancora il nome di Ciro Immobile sul tabellino. Quella con i partenopei segue quella esterna con il Brescia, decisa ancora dal capocannoniere della Serie A. Gol, punti ed esultanze: il cammino trionfale della Lazio ha portato un’ondata di entusiasmo nell’ambiente biancoceleste, ingrediente fondamentale per proseguire, con altri successi, la stagione.

Pubblicato il giorno 13/1/20 alle ore 22:00