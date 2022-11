Lazio, vacanze spagnole per Luis Alberto: prima tappa Barcellona, poi... - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

Sarri ha concesso dieci giorni di riposo ai suoi ragazzi, la ripresa è fissata per il 29 novembre. In attesa di capire meglio quale sarà il programma di lavoro del prossimo mese, i biancocelesti stanno approfittando di questo periodo di pausa per godersi la famiglia e un po' di svago. Luis Alberto, senza esitazione, ha scelto di fare ritorno in patria. Ha salutato la Capitale ed è volato in Spagna, prima a Barcellona e ora è il turno di Madrid. Lo testimonia l’ultima story condivisa tramite il profilo Instagram in cui si legge: “Ciao Barcellona, direzione Madrid”.

