Lazio, van Basten rimpiange Taylor: "L'avrei voluto ancora all'Ajax"
13.01.2026 10:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Negli studi di Ziggo Sport in Olanda, l'ex attaccante Marco van Basten ha commentato il trasferimento di Kenneth Taylor dall'Ajax alla Lazio. Secondo lui, il centrocampista sarebbe dovuto rimanere ancora ad Amsterdam. Di seguito le sue parole.
"Taylor lo considero un buon calciatore per l'Ajax. Se vuoi fare un salto di qualità, questa è una scelta possibile. Non ho l'impressione che la Lazio sia il top assoluto in Europa ora, ma non lo è nemmeno lui al momento".
"Avrei voluto vederlo all'Ajax ancora per un paio d'anni, per farlo crescere fino a diventare un 'pezzo grosso' e poi andare all'estero. Alla fine, però, capisco anche perché voglia lasciare l'Ajax, visto che le cose non stanno andando molto bene".
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.