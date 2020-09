Lazio, Veron ricorda la vittoria della Supercoppa: "Il primo trofeo del nuovo millennio" - FT

Sono passati esattamente vent'anni da quell'8 settembre del 2000, giorno in cui la Lazio si Eriksson alzava al cielo la Supercoppa italiana imponendosi per per 4-3 sull'Inter. In quella super squadra, fresca vincitrice anche dello Scudetto, c'era anche Juan Sebastian Veron che sui suoi profili social ha ricordato quella notte: "8 settembre del 2000, allo stadio Olimpico vinciamo il primo trofeo del nuovo millennio, la Supercoppa italiana".

