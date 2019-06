Lazio, weekend di svago per il matrimonio di Calveri in Toscana

Non ci sarà calciomercato che tenga questo weekend, la Lazio sarà impegnata per altri motivi: in Toscana si sposerà infatti il segretario generale Armando Calveri, tra gli invitati Lotito, Tare, Inzaghi e alcuni giocatori biancocelesti. Una bella occasione, anche per stare insieme senza pensieri legati al mercato.

Pubblicato il 21 giugno alle ore 20:05