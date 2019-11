Lazio, Wilson: "L'Europa League va onorata. E il turnover..."

Lazio - Celtic sarà partita importantissima per riuscire a superare il girone di Europa League. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Wilson: "Non ha tutti i torti chi si lamenta che c'è una percezione dell'Europa League come fosse un intralcio al campionato. E' una bella competizione, soprattutto quando scendono le eliminate dalla Champions. Si fa tanto per arrivare in piazzamenti europei, poi va onorata. Il turnover va bene, ma quando serve, non da subito. E' una questione di mentalità, in Italia siamo indietro".

