Lazio Women, anche la Morace festeggia: "Prime!" - VIDEO

Con la vittoria maturata per 2-1 sul Tavagnacco la Lazio Women termina questa stagione non solo con la promozione in Serie A acquisita da due giornate ma anche con il primato in classifica. Le biancocelesti vincono il campionato di Serie B dopo una cavalcata straordinaria. In casa Lazio è festa come dimostra anche il video pubblicato dalla stessa allenatrice sui social: "PRIME" e non c'è ovviamente nulla da aggiungere alle parole della Morace.

