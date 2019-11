Lazio Women, Colini: “Gara tosta con il Perugia, siamo cariche. Sul derby...”

Alle ore 15 di domani, a qualche ora dal fischio d’inizio del match dei biancocelesti contro il Milan, è in programma la sfida della Lazio Women, impegnata contro il Perugia in trasferta. Le ragazze di mister Seleman proveranno a mettersi subito alle spalle la sconfitta contro il Napoli in campionato. Giulia Colini, difensore della squadra, è intervenuta ai microfoni di Lazio Style Radio alla vigilia della sfida: “Ci dobbiamo riscattare dopo l’ultima partita di campionato, quella contro il Napoli, in cui abbiamo perso. Arriva il Perugia, sarà una partita molto tosta, è una bella squadra anche se hanno solamente un punto. Siamo pronte, ci siamo allenate tutta la settimana molto bene e siamo cariche. Nessuna squadra deve essere sottovalutata, poi in casa loro sono comunque favorite. Se sarò titolare? Ancora non so, il mister sceglierà oggi la formazione. Lo spero tanto, ma non ne sono sicura. Il campionato è iniziato bene, col piede giusto, abbiamo affrontato buone squadre, il Chievo ed il Napoli sono favorite per la vittoria. Chi è più simile a Immobile? Per le caratteristiche ed il modo di stare in campo, credo Visentin. Difensori? Mi piace molto Acerbi, mi è sempre piaciuto, anche quando non stava alla Lazio. Sono più marcatore, l’altro centrale è più dominatore. Derby in campionato ed in Coppa Italia? Siamo favorite, speriamo di riuscire a fare la doppietta”.

