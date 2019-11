Lazio Women, Gambarotta e Di Giammarino: "Nel derby ottenuto un punto d'oro"

Oltre all'analisi dell'allenatore della Lazio Women Seleman, sono arrivate le dichiarazioni di due protagonista della squadra biancoceleste, Gambarotta e Di Giammarino. Entrambe, intervenute ai microfoni della radio ufficiale, hanno commentato il pareggio ottenuto al 'Fersini'. Innanzitutto, le parole del terzino: “Proviamo spesso le punizioni, è stato un orgoglio segnare nella stracittadina. Abbiamo avuto le occasioni per portarci in vantaggio, siamo riuscite, al di là delle emozioni provate, ad esprimere un buon gioco. La palla scorreva più veloce del solito, abbiamo portato a casa un punto d’oro: con la vittoria, però, avremmo potuto fare un balzo in avanti in classifica. La Lazio è una società seria che vuole portarci in alto, voglio ringraziare il Club per farci vivere questo sogno”.

DI GIAMMARINO - Subito dopo, il commento di Virginia Di Giammarino: "Domenica scorsa avevamo già affrontato la Roma Calcio Femminile ed avevamo offerto una grande prestazione. Ieri potevamo portare a casa la vittoria, ma siamo riuscite a pareggiare e va bene così. Ho tanta responsabilità in mezzo al campo, mi chiedono di dare sicurezze giostrando la sfera nel centrocampo. Ho calciato in porta in occasione del gol, poi Gambarotta è riuscita a trovare la deviazione vincente. Fino all’ultimo abbiamo provato a ribaltare la sfida, ma il loro portiere è di assoluto livello. Potevamo fare qualcosa in più, ma ci rifaremo nella gara di ritorno".

Calciomercato Lazio, operazione sfoltimento a gennaio: quattro gli esuberi

CIES, possesso palla in attacco: la posizione della Lazio tra le italiane

TORNA ALLA HOMEPAGE