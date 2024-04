Lazio Women, Kuenrath: "Felice per il gol. Ci stiamo avvicinando all'obiettivo"

Melanie Kuenrath, altra protagonista del successo della Lazio Women sul Tavagnacco, ha parlato ai microfoni dei cronisti presenti per raccontare la gioia del gol e soprattutto dell'obiettivo promozione, ora sempre più vicino. Queste le parole della biancoceleste: "Partita molto importante come tutte le altre, siamo partite forte e non abbiamo sottovalutato l’avversario. Abbiamo segnato abbastanza velocemente, abbiamo preso l’1-1 ma non abbiamo mollato e ci siamo riprese velocemente. Abbiamo sfruttato diverse occasioni e accorciato la differenza reti”.

“Gol? Sono molto contenta, ma soprattutto per la squadra e per la partita che abbiamo fatto. Per il nostro obiettivo, ci stiamo avvicinando settimana dopo settimana. Mancano 5 partite e non molleremo un secondo finché non raggiungiamo l’obiettivo”

“Giocare in casa? È sempre una cosa bella con i nostri tifosi, sentiamo tanto il loro sostegno. Abbiamo ancora delle belle partite da giocare qui e non vediamo l’ora”.

