Lazio Women, Luijks: "Ho ricevuto il benvenuto da Inzaghi, Hoedt mi ha scritto un messaggio"

Solamente qualche giorno è stata presentata da Mauro Bianchessi, Corina Luijks è il nuovo acquisto per la Lazio Women di mister Seleman. L'olandese, classe '95, ha raccontato le sue prime sensazioni da calciatrice biancoceleste nell'intervista rilasciata a bndestem.nl: "La Lazio è un grande club. Ho iniziato subito a cercare video, guardare le partite. Sono stata subito entusiasta. I primi tre giorni sono stati davvero intensi. Ho incontrato il direttore e visto il campo, tutto super bello. Due giorni dopo sono stata presentata in conferenza stampa allo stadio, un grande evento con giornalisti e telecamere".

IL BENVENUTO - L'attaccante, al suo arrivo nella Capitale, ha ricevuto il benvenuto di Simone Inzaghi e del suo connazionale Hoedt: "L'allenatore (Simone Inzaghi, ndr) è venuto anche da me per salutarmi. Wesley Hoedt mi aveva mandato un messaggio, è stato molto bello. L'ambiente è professionale, la formazione di alto livello. Qui noti che le persone capiscono davvero il calcio. Ovviamente devono anche difendere il nome del club. L'anno scorso sono rimasti in Serie B per il Coronavirus, ora l'intera organizzazione è pronta per la promozione".

VIVERE A ROMA - "A Bari avevo nostalgia di casa per le prime due settimane, ora mi sento a casa dal primo giorno. Roma è una bella città in cui vivere. Sono in un appartamento a venti minuti dal centro. Alcuni giocatori vivono nello stesso quartiere. Peccato che i ristoranti non siano aperti, normalmente si esce spesso insieme alla squadra. Peccato anche che i tifosi non possano sostenerci durante le gare, ricordo dai miei tempi a Bari quanto siano passionali".

Calciomercato Lazio, anche il Cesena su Di Gennaro: le ultime

Sampdoria, Ekdal non teme la Juve: "Abbiamo già battuto una grande come la Lazio"

TORNA ALLA HOMEPAGE